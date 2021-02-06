وحدة غسل الأموال تحدّث قائمتها في مصر بـ6602 إرهابيين

عمّمت وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قائمة بالكيانات الإرهابية والإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب داخل مصر وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، وقرارات الإدراج الصادرة بشأنهم من المحكمة، والمحدثة حتى 24 يناير الماضى، على الدول التابعة لمجلس الأمن وذلك لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.وبلغ عدد الإرهابيين المدرجين على قائمة الإرهاب فى مصر وفقا لـ31 حكمًا صادرًا خلال الفترة من 4 يوليو 2016، وحتى 24 يناير 2021 نحو 6602 إرهابيا، بدلا من6542 في نوفمبر الماضي إرهابيين بينما بلغ عدد الجماعات والتنظيمات المدرجة على قائمة الكيانات الإرهابية 8 كيانات.