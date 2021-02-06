هالة زرقاء

ورق الغار بين كفىّلا يشفى الجراحوجرحى ممتدّ على خدىندبة لا تلتئمبقطن مغمس فى ماء الوردنظّفتُ قطرات الدموبالعسل البرىّ عالجتهمثلما نصحتنى أمىلكنمن سيلعق جراح قلبى كى يشفى؟وللتخفيف من ألم عينى اليسرىوضعت كيس خضار مجمدةلكن هذا لم يمنع تشكلهالة زرقاءسرعان ما تحولت إلى اللون البنفسجىتمامًا كما قالت لى جارتىوبخبرتى التى اكتسبتها حديثًاكنت أعرف أن لونهاسيميل إلى الأصفروبعدها سيتلاشى تدريجيًا حتى يختفىمثلما تلاشت أيامىومثلما تلاشى قبلها الحب واختفى.«العين هى عضو يلتقط الضوء»العينمفتاح القلب ونافذة على الروحفى بداية حبناكنت تشبه عينىّ بعينى الظبىواليوم؟أصبحتُ فى حياتك كيس الملاكمةكدمة هنا وأخرى هناكوهالات بنفسجية تذكرنى بأن الأرض تدورالأرض دائمًا تدوروأنا واقفة فى مكانىلا أفهم ما الذى يحدثما الذى حدث لك؟ما الذى يحدث لنا؟واقفة فى مكانىأمام شظايا مرآتىأرتقب موعد تشكل الهالة الزرقاء المقبلة.