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محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

هالة زرقاء

السبت 06/فبراير/2021 - 07:04 م
إيناس العباسى
إيناس العباسى
إيناس العباسى - تونس
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ورق الغار بين كفىّ
لا يشفى الجراح
وجرحى ممتدّ على خدى
ندبة لا تلتئم
بقطن مغمس فى ماء الورد
نظّفتُ قطرات الدم
وبالعسل البرىّ عالجته
مثلما نصحتنى أمى
لكن
من سيلعق جراح قلبى كى يشفى؟
وللتخفيف من ألم عينى اليسرى
وضعت كيس خضار مجمدة
لكن هذا لم يمنع تشكل
هالة زرقاء
سرعان ما تحولت إلى اللون البنفسجى
تمامًا كما قالت لى جارتى
وبخبرتى التى اكتسبتها حديثًا
كنت أعرف أن لونها
سيميل إلى الأصفر
وبعدها سيتلاشى تدريجيًا حتى يختفى
مثلما تلاشت أيامى
ومثلما تلاشى قبلها الحب واختفى.
«العين هى عضو يلتقط الضوء»
العين
مفتاح القلب ونافذة على الروح
فى بداية حبنا
كنت تشبه عينىّ بعينى الظبى
واليوم؟
أصبحتُ فى حياتك كيس الملاكمة
كدمة هنا وأخرى هناك
وهالات بنفسجية تذكرنى بأن الأرض تدور
الأرض دائمًا تدور
وأنا واقفة فى مكانى
لا أفهم ما الذى يحدث
ما الذى حدث لك؟
ما الذى يحدث لنا؟
واقفة فى مكانى
أمام شظايا مرآتى
أرتقب موعد تشكل الهالة الزرقاء المقبلة.


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