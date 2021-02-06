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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

تعرف على تردد قناة scare tv الجديد 2021

السبت 06/فبراير/2021 - 08:43 م
تردد قناة scare tv
تردد قناة scare tv
نعمات مدحت
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تصدر تردد قناة scare tv الجديد 2021، محركات البحث خلال الفترة الحالية بعد تغيير تردد القنوات منذ بداية العام الميلادي الجديد، حيث يبحث المواطنين، حيث يجلس عدد كبير من المواطنين حول العالم في المنازل نظرًا لما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة، والتي تسببت في رحيل الآلاف حول العالم، وأدت إلى خسائر كبيرة في المؤسسات.

تردد قناة scare tv الجديد 2021

ويستطيع المشاهد رؤية ما تبثه قناة سكار تي في رعب الخاصة بأفلام الأكشن الأجنبية الدخول عبر التردد التالي: 10872، والقمر الصناعي: نايل سات، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي، معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

قناة سكار تي في scare tv

تحظى قناة سكاري تي في بمشاهدة عالية ومرتفعة، نظرا لارتفاع جمهور محتوى القناة حيث تتميز ببث مجموعة من أفلام الرعب، والأكشن التي يستمتع بها الملايين حيث يتابعها جمهور من جميع المراحل العمرية والفئات المختلفة، على مدار اليوم، التي يهتم بها المشاهد.

ويشار إلى أن القنا قامت بتحديث التردد الخاص بها خلال الأيام الماضية، عملا على محاذاة آخر التطويرات والتحديثات التي تقوم بها الشركات على الفضائيات، لتحسين مستواها وتحسين الخدمة المقدمة للمشاهدين من صوت صافي وصورة نقية وبث مباشر ومتواصل دون تشويش أو تقطيع، وفقا لما جاء في تقارير رسمية لإدارة القناة.

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