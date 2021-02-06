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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المشاط تهنئ مديرة «البنك الأوروبي» لانضمامها لقائمة فوربس

السبت 06/فبراير/2021 - 06:58 م
المشاط
المشاط
أسماء إبراهيم
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هنّأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هايكة هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عقب مجيئها ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط، لأقوى سيدات الأعمال بالمنطقة عام 2021.

في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "تهانينا لهايكة هارمجارت التي جاءت في قائمة أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط،"، كما أثنت على دورها في مجال الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف.

وتشغل الألمانية هيك هارمجارت منصبها الحالي منذ يناير 2020، ويشمل منصبها رئاسة عمليات البنك في مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة.

كما تدير هارمجارت فريقًا من 150 موظفًا مسؤولًا عن أعمال سنوية تزيد قيمتها على 2.4 مليار دولار، وفي 2020 كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن حزمة تمويل عاجلة بقيمة 1.2 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا. كذلك تعهد البنك بتيسير دعم مالي قيمته 25 مليار دولار خلال 2020 - 2021 لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة.

كذلك استثمر البنك 2.7 مليار دولار في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال 2020، ليصل إجمالي استثمارات البنك إلى أكثر من 16 مليار دولار في المنطقة منذ عام 2012.

وتعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وخلال 2020 جاءت في صدارة دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط من حيث استثمارات البنك بقيمة مليار يورو، من إجمالي 2.13 مليار يورو ضخها البنك في دول مصر ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة.

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