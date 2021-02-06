صيانة أعمدة الإنارة والكشافات بصحراوي المنيا الشرقي (صور)

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا إن قسم الكهرباء والإنارة بالوحدة المحلية واصل أعمال إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات المعطلة بالطرق العامة والرئيسية بالأحياء والقري وقام اليوم بصيانة الطريق الصحراوي الشرقي.أضاف رئيس المركز أنه تم اليوم صيانة الكشافات الموجودة بالطريق الصحراوي الشرقى في نطاق قرية نزلة حسين، وعمل الصيانة اللازمة وإنارة الطريق مع التشديد علي المتابعة المستمرة والصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بقرى وإحياء لتوفير بيئة آمنة وميسرة لحركة المواطنين والحد من وقوع الحوادث التي تقع علي هذا الطريق خاصة في فترة الليل.وأكد رئيس المركز أن محافظ المنيا وجه رؤساء المدن بضرورة إنارة الطريق الصحراوي الشرقي كلا في نطاقه ومتابعة صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكشافات المعطلة واستبدالها بأخرى سليمة، لتسهيل مرور المواطنين والسيارات عليه بدون خطورة أو وقوع حوادث.