خالد الطوخى يكتب: رئاسة مصر لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام.. إنجاز تاريخى يستحق التقدير

الإنجاز التاريخى وغير المسبوق الذى حققته مصر مؤخرًا، والذى تمثل فى انتخاب مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشرة للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، أعتقد أنه لا يجب أن يمر أمامنا مرور الكرام، بل يتطلب أن نتوقف أمامه طويلًا، وذلك لما يمثله من نقلة نوعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فيما يتعلق بتحرك مصر على المستويين الإقليمى والعالمى من أجل أن تتبوأ المكانة المرموقة عالميًا، بما يليق بدولة صاحبة تاريخ عريق، وتضرب بجذورها الحضارية فى أعماق التاريخ.وهو ما أهلها للوصول لهذا الموقع رفيع المستوى خلفًا لكندا، وعلى وجه الدقة خلال الاجتماع الرسمى الذى عقدته اللجنة يوم ٣ فبراير الجارى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، الذى يمثل بالفعل مرحلة فارقة فى تواجد مصر عالميًا، وبما يعكس الاعتراف الدولى بمكانة مصر وقدرتها على قيادة مثل هذه اللجنة فى ظل ظرف استثنائى ألقى بظلاله على كل مجالات الحياة.والحق يقال فإن مسألة انتخاب مصر لرئاسة اللجنة لم تأتِ من فراغ، وإنما جاءت عقب اعتماد الترشيح المصرى على مستوى المجموعة الإفريقية فى نيويورك، لتصبح مصر مرشحًا ممثلًا لإفريقيا لتولى هذا المقعد الأممى المهم، ليس هذا فحسب بل إنه تم أيضًا بعد إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام بأعلى الأصوات فى تلك الانتخابات التى شهدت مُنافسة كبيرة فى ديسمبر ٢٠٢٠.لذا فإنه يمكن القول إن انتخاب مصر لتتولى رئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى يُكلل جهود الدبلوماسية المصرية على مدار عقد ونصف العقد فى دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه فى ٢٠٠٥، كما يُدلل هذا الإنجاز أيضًا على الثقة الأممية والإفريقية فى قدرة مصر على مواصلة الإسهام الفاعل فى تعزيز دور منظومة بناء السلام بالأمم المتحدة.واللافت للنظر أن الاجتماع، الذى تضمن اتخاذ هذا القرار المهم، قد شهد استعراض أولويات الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام، وسط مداخلات شديدة الأهمية لأعضاء اللجنة أظهرت حفاوة وتقديرًا كبيرين بدور مصر الرائد فى بناء السلام، وتأكيد التزام عضوية اللجنة بدعم أجندة بناء السلام وتأييد أولويات الرئاسة المصرية.وهنا تجب الإشادة أيضًا بما تم الإعلان عنه بشكل رسمى عن اعتزام الرئاسة المصرية للجنة مواصلة العمل على حشد الدعم والاهتمام الدوليين لدعم بناء السلام فى الدول الخارجة من النزاعات أو المتأثرة بها استنادًا لمبدأ الملكية والقيادة الوطنية، لا سيما فى إفريقيا التى تحتل النصيب الأكبر من برنامج أعمال اللجنة، وهو ما يعكس بشكل كبير، وبما لا يدع مجالًا للشك، حرص مصر على تعظيم الاستفادة من الدور الاستشارى للجنة بناء السلام لدى كل من مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس الاقتصادى والاجتماعى، فضلًا عن دور اللجنة فى مد الجسور وتعزيز اتساق وتناغم الأدوار داخل منظومة الأمم المتحدة، إلى جانب تعميق الشراكات بما فى ذلك الاتحاد الإفريقى ومؤسسات التمويل الدولية، وهو ما يتسق مع دور اللجنة المهم فى بحث خيارات توفير تمويل كافٍ ومستدام وقابل للتنبؤ لأنشطة وبرامج بناء السلام، كونها التحدى الأكثر إلحاحًا، خاصة فى ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد.وبالعودة إلى الوراء قليلًا نجد أن هذه اللجنة قد أنشئت بموجب قرارين صادرين عن الأمم المتحدة، القرار الأول صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم ٦٠١٨٠ لعام ٢٠٠٥، بينما القرار الثانى صدر عن مجلس الأمن الدولى تحت رقم ١٦٤٥ من العام نفسه، وأناط القراران بهذه اللجنة ثلاث مهام أساسية، تتمثل فى الجمع بين جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة، لحشد الموارد وتقديم المشورة والمقترحات بشأن استراتيجيات متكاملة لبناء السلام والتعافى فى مرحلة ما بعد انتهاء الصراع، والمهمة الثانية تتعلق بتركيز الاهتمام على جهود التعمير وبناء المؤسسات الضرورية للتعافى من الصراع، ودعم وضع استراتيجيات متكاملة لإرساء أسس التنمية المستدامة، بينما المهمة الثالثة تتمثل فى تقديم التوصيات والمعلومات لتحسين التنسيق بين جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة داخل الأمم المتحدة وخارجها، وتحديد أفضل الممارسات، والمساعدة على كفالة تمويل أنشطة التعافى المبكرة على نحو يمكن التنبؤ به، وتمديد فترة الاهتمام الذى يوليه المجتمع الدولى للتعافى من الصراع.وحتى نضع أيدينا على أهمية هذه اللجنة ودورها الفاعل والمؤثر، فإنه ينبغى علينا الغوص فى مفهوم بناء السلام والتعايش السلمى بشكل أوسع. فمن المؤكد أن بناء السلام يتمركز فى الشباب، كما أنه قبل بدء حل النزاعات فإنه لا بد من طرق وبرامج إصلاح القطاعات الأمنية والقانونية والصحية والتعليمية والاجتماعية، فضلًا عن ذلك هناك ضرورة ملحة بأنه لا بد أن نحفز الشباب من خلال الأنشطة فى كل المجالات الرياضية والفنية والتدريب والتوعية، وكسب لغة الحوار السلمى والتمكين لكى يكتسبها الشباب الرواد والمتطوعون لبناء السلام خلال الأنشطة والتدريبات، لتساعدهم على تحقيق تعبيرات التغيير، منها بناء التقبل وتعزيز التعاون وضمان الدمج وتطوير الاحترام المتبادل وتحمل المسئولية وبناء الثقة.لذا فإنه ينبغى أولًا وقبل أى شىء آخر أن يتم نقل تلك الأساسيات والتوعية إلى أفكار الشباب المتطوع لبناء وصناعة السلام، وذلك من أجل خلق علاقات مستدامة قائمة على الاحترام المتبادل. فالشباب كما هو معروف للجميع يمثلون ركيزة المجتمع الأساسية للوعى والتنمية والبناء والسلام المستدامة والتعايش السلمى، فضلًا عن ذلك فالشباب هم المستقبل وطليعة التغيير الاجتماعى، ويمتلكون كثيرًا من الإبداع والمبادرة والوقت لتطوير طرق أكثر سلامًا للعيش معًا فى سلام، وهو ما يتطلب وبشكل أساسى ضرورة النظر والتركيز على الشباب باعتبارهم مسئولية بل فرصة للتغيير.ومن ناحية أخرى، لا بد من بناء السلام والإخاء والحب والتعايش والتوعية للشباب بأفكار جديدة وتحديات للواقع، ليكونوا وكلاء ودعاة سلام، وإعادة الأمن والأمان للمجتمعات التى مزقتها الحروب، والتعامل مع الصراعات بطرق غير عنيفة. فبناء السلام قضية تعنى كل البلدان فى مراحل النمو فى إنشاء مؤسسات بمثابة القوة الدافعة نحو التطور بتبنى استراتيجيات سياسية أمنية للمشاركة النشطة والمنهجية الهادفة للشباب فى قضايا السلام.وفى نفس السياق، فإننى أود أن أوضح مسألة أخرى تتعلق بالتعريف الدقيق لما يسمى «بناء السلام»، حيث تم الاتفاق من قبل على أن تحسين الأمن الإنسانى هو المهمة الأساسية لبناء السلام، حتى ولو بقى مفهوم بناء السلام غير مفهوم بشكل واضح، يتضمن بناء السلام مجموعة واسعة من الجهود التى يبذلها مختلف الجهات الفاعلة فى الحكومة والمجتمع المدنى على المستويات المجتمعية والوطنية والدولية، لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف.وتبقى فكرة بناء السلام مميزة، على الرغم من تداخل العديد من أهدافها مع أهداف صنع السلام وحفظ السلام وحل النزاعات، حيث ينطوى صنع السلام على وقف نزاع مستمر، بينما تكون عملية بناء السلام قبل بدء النزاع أو بمجرد انتهائه، فى حين يمنع حفظ السلام استئناف القتال بعد الصراع، فهو لا يعالج الأسباب الكامنة وراء العنف ولا يعمل على إحداث تغيير مجتمعى، كما هو الحال فى عملية بناء السلام.