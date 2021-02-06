«الدستور» تحدثكم من قرى «حياة كريمة».. الأمل يعود للريف

الإسكندرية: معاينة منازل برج العرب لإعادة ترميمها



المنوفية: كوبرى يربط الشهداء وتلا.. وتأهيل مدرسة «عزبة بلال»



الشرقية: تطوير الطرق والمساكن وباقى الخدمات



الوادى الجديد: الفرافرة تتحول من الريف إلى الحضر



كفرالشيخ: توفير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية فى «مطوبس»



بنى سويف: وحدة مطافئ لخدمة «الحرجة»



قنا.. الفرحة تعم الأهالى



سعادة فى «زاوية العوامة» بعد خزانات المياه



حالة من الاستنفار تشهدها أجهزة الدولة المصرية لتنفيذ المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، الذى يستهدف تطوير ٤٢٠٠ قرية، ويصل عدد المستفيدين فيه إلى نحو ٥٨ مليون مستفيد، بإجمالى استثمارات متوقعة تصل إلى ٥٠٠ مليار جنيه، وذلك خلال ثلاث سنوات، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى. "الدستور" كانت هناك لرصد عملية إعادة الأمل إلى الريف وتطوير القرى.أعرب أهالى قرى برج العرب من الرجال والسيدات والأطفال عن بالغ فرحتهم وسعادتهم عقب إطلاق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إشارة بدء تنفيذ تطوير ٥٧ قرية وتابعًا ونجعًا بتكلفة ٣ مليارات جنيه، تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للنهوض بالقرى والنجوع فى المجتمع المصرى.وقال محمد عبدالقادر، مزارع، إن قرار رئيس الجمهورية بتأهيل ورفع كفاءة المنازل جاء فى إطار الجهود المبذولة لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والأشد فقرًا ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة لاقت قبول أهالى القرى التى تنقص فيها الخدمات.وذكر محمد عبدالله، موظف، أن إحدى اللجان الخاصة بالمبادرة بالإسكندرية عاينت القرى، وتم حصر عدد من المنازل المتهالكة والقديمة والموجودة لإصدار أوامر للبدء فى ترميمها وتجديدها.وأضاف أنه تقرر تأهيل ورفع كفاءة المنازل القديمة المتهالكة وتأهيلها، بهدف توفير حياة كريمة للأسر المقيمة بها، لمساعدتها والوقوف بجانبها.وأعرب السيد مرزوق، مزارع، مقيم بمنطقة برج العرب، عن سعادته بعد إطلاق إشارة البدء فى مبادرة تنفيذ تطوير ٥٧ قرية وتابعًا ونجعًا.وأكد «مرزوق» أن المبادرة من أهم المشروعات العظيمة التى تم تنفيذها لخدمة أهالى القرى، التى تؤكد مدى اهتمام الدولة بهم، وحرصها على توفير حياة كريمة لهم.وأشاد بالمبادرة الرئاسية التى ستغير حياتهم للأفضل، من خلال تطوير ١٥ خدمة بالقرى، وعلى رأسها البنية التحتية من مرافق وخدمات، وكذلك تطوير قطاعى الصحة والتعليم وغيرهما، والاهتمام بتوفير حياة كريمة لجميع الأسر الأكثر احتياجًا.قال ممدوح السيد، من أهالى قرية «ساحل الجوابر» التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، إن الأهالى يطالبون بإنشاء كوبرى يربط بين مركزى «الشهداء» و«تلا» على ترعة «الباجورية».وشدد «السيد» على أهمية إنشاء الكوبرى الجديد، باعتباره سيكون منفذًا حيويًا لمركز الشهداء ككل، لأنه يعمل على اختصار نصف المسافة بينه وبين مدينة طنطا، ويخدم كتلة سكنية كبيرة محرومة من الخدمات، داخل قرى: «عزبة بلال» و«عزبة المسارعين» و«عزبة العرب» بمركز الشهداء، إلى جانب قرى: ساحل الجوابر، ودراجيل دنشواى، وزاوية البقلى نادر، فضلًا عن مساهمته فى خلق العديد من فرص العمل فى مدينة السادات.وكشف عبيد الجارحى، من أهالى «دراجيل»، عن حاجة القرية لتأهيل مدرسة الفصل الواحد فى «عزبة بلال» التابعة، التى تبعد عن المنطقة السكنية نحو ٣ كم، وتعد الوحيدة التى تخدم الأهالى، وتمت إقامتها بالجهود الذاتية من الطوب اللبن وبسقف خشبى.وقال على عمر، من أهالى «عمروس»: «نحتاج إلى إعادة بناء كوبرى المصرف، الذى يقع على طريق سكة الباشا فى القرية، لأنه متهالك ولا يصلح للاستخدام الآدمى».فيما تحتاج قرية «إبشادى» إلى ماكينة صراف آلى، لخدمة كبار السن فى الحصول على المعاشات، إلى جانب رصف الطريق المؤدى منها إلى المدينة، وتحويل الوحدة الصحية إلى مستشفى تكاملى لخدمة القرية والقرى المجاورة.أعرب أهالى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية عن سعادتهم البالغة لاختيار قرى المركز ضمن مبادرة «حياة كريمة».وأعرب «مجدى»، من مزارعى مركز الحسينية، عن سعادته بما سيتم تطويره بقرى المركز، خاصة قرى بحر البقر وسماكين الشرق، لافتًا إلى أن أهالى المنازل المتهالكة ينتظرون التطوير بفارغ الصبر.وقال علاء شبراوى، من مركز الحسينية، إن الأهالى يطالبون بإعادة إعمار المنازل، وتطوير الطرق والمساكن وباقى الخدمات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أول من أطلق مثل هذه المبادرات الإنسانية، التى تهتم بأهل القرى الفقيرة.دمياط: تحديث شبكات الكهرباء والمياه.. إتمام توصيل الغاز فى كفر سعد.. ودعوات لرصف الشوارع الرئيسيةطالب أهالى قرى مركز كفر سعد بدمياط، التى جرى ضمها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بتحديث شبكات المياه والكهرباء.وضمت «حياة كريمة» ٢٨ قرية بكفر سعد، ليجرى تطويرها، وجرى تنفيذ جولات ميدانية للمعاينة ورصد مطالب الأهالى.وطالب محمود بسيونى، أحد شباب قرية العباسية، ضمن القرى التى سيجرى تطويرها، بأن تعمل المبادرة على صيانة شبكة الكهرباء بالقرية وزيادة عدد المحولات، ورفع كفاءة خط التغذية الرئيسى للمياه وكذلك الخطوط الفرعية، ورصف الشوارع الرئيسية لمداخل القرية والطريق الشرقى للمقابر والشوارع الداخلية بالخراسان، وتنفيذ مشروع الصرف الصحى، وتطوير وحدة الإسعاف والوحدة الصحية وإنشاء وحدة إطفاء.وقال محمد أحمد المرسى، أحد أهالى كفر سليمان، إحدى القرى التى سيشملها التطوير، إنه لا بد من تطوير شبكات الكهرباء بالقرية، وإنشاء موقف للسيارات والتكاتك لتخفيف الازدحام الذى يحدث دائمًا بمدخل كفر سليمان.من جهته، طالب عمر أحمد عبدالفتاح، أحد أهالى قرية التوفيقية، مسئولى «حياة كريمة» بتيسير دخول الغاز الطبيعى للقرية، التى تضم ٨٦ منزلًا، داخلها ١٣١ وحدة سكنية.وأوضح: «طلبت منا شركة الغاز إيداع مبلغ ٧٠ ألف جنيه، نظير توفير الخدمة، وبعد السداد طلبت سداد ٣٠٥٠ جنيهًا عن كل عداد، تكلفة إضافية».وأضاف «عبدالفتاح»: «نرجو رفع هذه التكلفة الإضافية والاكتفاء بالمقايسة العادية مثل باقى القرى، لأن قريتنا ضمن قرى حياة كريمة الأكثر احتياجًا»، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر تعليمات بضرورة التواصل مع أهالى القرى لمعرفة احتياجاتهم.وقال إبراهيم القناوى، أحد أبناء قرية كفر شحاتة، إنه جرى إدراج قريته ضمن خطة إدخال الغاز للمنازل فى السنة المالية ٢٠٢٠٢٠٢١، ورغم انتهائها لم يدخل الغاز حتى الآن للمنازل، مطالبًا بسرعة التنفيذ هذا المطلب الشعبى الذى يتوافق مع خطة تطوير الريف المصرى، وهى رغبة القيادة السياسية. كما طالب «القناوى» بتغيير خط كهرباء الجهد المتوسط، إلى كابل أرضى، لحماية الأرواح، إذ ينقطع التيار الكهربائى مع سقوط الأمطار.أكد إسلام عمران، أحد شباب مدينة الفرافرة بالوادى الجديد، أن الدولة تولى أهمية كبيرة لتأهيل المنازل بمركزه الذى يضم ٢٥ قرية، مشيرًا إلى أن المبادرة تشمل كامل المرافق الحيوية والبنية التحتية، إضافة لتوفير سكن كريم للأهالى، وتوفير فرص عمل لهم.وشدد «عمران» على أن مشروع تطوير الريف المصرى يعد استكمالًا للنهضة التنموية التى تشهدها مصر حاليًا فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوادى الجديد رغم أنها أقل المحافظات فى عدد السكان، فإنها شهدت إنجازًا وتطويرًا غير مسبوقين. وقال أيمن الجوهرى، أحد شباب مركز الفرافرة، إن القرى المدرجة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» سوف تتحول من ريف إلى حضر، مؤكدًا أنه تم اختيار هذه القرى وفق معايير محددة، فى مقدمتها حالتها ومستوى المعيشة ومدى توافر الخدمات الأساسية من مرافق وخدمات علاوة على الكثافة السكانية.انطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى ٢٠٥ قرى بمركز مطوبس فى محافظة كفرالشيخ، بهدف تحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين.ويعد هذا المركز الأكثر فقرًا والأقل فى الخدمات فى نطاق المحافظة ككل، وجاءت المبادرة لتضع حدًا للفقر والإهمال وتأهيل منازل المواطنين المتهالكة وتوفير حياة كريمة لهم.وقال محمد النجار، أحد أهالى قرية منية المرشد، إن إعلان إعادة تأهيل المنازل المتهالكة أدخل السرور على الأهالى، نظرًا لوجود الكثير من المنازل القديمة بالقرية، الأمر الذى سبب لهم معاناة دائمة وخاصة فى فصل الشتاء، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على تبنيه هذه المبادرة.بدوره، أوضح أحمد كامل، أحد أهالى قرية الجزيرة الخضراء، أنه سيتقدم بطلب للمبادرة لتأهيل منزله المقام منذ أكثر من ٢٠ عامًا بسقف من البوص والجريد، مناشدًا إنقاذه هو وعائلته من أمطار الشتاء وكذلك الحشرات فى فصل الصيف.وأكد «كامل» أن قريته محرومة من الخدمات والصرف الصحى، والأهالى يضعون آمالًا كبيرة على المبادرة، لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية لهم.من جهته، قال السيد عبدالباسط، أحد أهالى مدينة مطوبس، إن تأهيل المنازل المتهالكة سيغير وجه المدينة الحضارى، مؤكدًا أن خطاب الرئيس السيسى بشأن تنمية القرى أدخل على الأهالى السرور، خاصة أن معظم القرى تعانى من نقص حاد فى المرافق.وذكر جمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أن فريق مبادرة «حياة كريمة» فى حالة انعقاد دائم مع الوحدة المحلية، لبحث تنفيذ الخطة التى تم وضعها لتطوير المدينة والقرى التى دخلت ضمن قطار التطوير.وأوضح «فهمى»، لـ«الدستور»، أنه يتم حاليًا رفع الإحداثيات فى القرى والمدينة للبدء الفورى فى عملية التطوير، لافتًا إلى أنه تم بحث ودراسة المشروعات المقترحة فى قطاعات المرافق والخدمات وتأهيل المنازل، وسط ترحيب كبير من الأهالى. من جهتها، قالت الدكتورة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب بمحافظة كفرالشيخ، إن المبادرة ستغير وجه مركز مطوبس وستنفض عنه غبار الإهمال الذى عشش فيه منذ عشرات السنين، وستجعله مركزًا نموذجيًا لباقى مراكز المحافظة، مشيرة إلى أن الاهتمام بالجانب الاقتصادى سيرفع مستوى معيشة المواطنين، وسيتم تثقيف الأهالى بضرورة الحفاظ على بيئتهم. وأوضحت «أبوالسعد» أنها طالبت بوضع حلول للمعديات الموجودة على المصارف والترع، لتسهيل انتقال المواطنين من منطقة إلى أخرى بدلًا من الخطر الذى يحيط بهم، لافتة إلى أنه تمت الاستجابة لمطلبها وإدراجه ضمن المبادرة لإيجاد حلول له. وأشادت النائبة باهتمام الرئيس بالريف المصرى، خاصة محافظة كفرالشيخ، وكذلك اهتمامه بمنازل المواطنين وحرصه على تأهيلها وتطوير القرى والعمل الدءوب للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.عبّر أهالى قرية «الحرجة» التابعة لمركز «ناصر» بمحافظة بنى سويف عن سعادتهم الكبيرة بإدراج القرية ضمن المشروع القومى لتطوير الريف «حياة كريمة»، الذى يحظى بكل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقال رشاد محمود حافظ، ٥١ سنة، من أهالى قرية «الحرجة»، إن مطالب القرية من مسئولى مبادرة «حياة كريمة» تضمنت: إنشاء وحدة إسعاف ومطافئ، وتأهيل ورفع كفاءة المنازل، ورصف الطرق، مضيفًا: «المبادرة هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى قرى الجمهورية، وستعيدنا إلى الحياة من جديد». ووجه محمد رمضان، ٣٥ سنة، من أهالى القرية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على هذه المبادرة، التى ستوفر الكثير من احتياجات القرى، وتمدهم بالخدمات المحرومين منها على مدار سنوات عديدة، إلى جانب ما تتضمنه من إعادة تأهيل لكثير من المنازل الآيلة للسقوط.عمت الفرحة والسعادة أهالى مركزى فرشوط وأبوتشت شمال محافظة قنا، لدخولهما ضمن مبادرة «حياة كريمة»، ليلحقا بثلاثة مراكز أخرى فى المحافظة، خاصة مع طلبات الأهالى بتأهيل منازلهم ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وقال أحمد عزالعرب، من أهالى قرية «الحاج سلام» بمركز فرشوط، إن مبادرة «حياة كريمة» أحيت العديد من الأسر، ممن يفتقدون دورات المياه والخدمات البسيطة فى منازلهم. وأضاف «عزالعرب» أن عشرات المنازل فى قرى مركز فرشوط تحتاج إلى إعادة تأهيل، مشيرًا إلى أن الفرحة عمت الأهالى عقب علمهم بشمولهم فى المبادرة. من جانبه، قال أحمد كساب، أحد أهالى مركز أبوتشت، إن هناك العشرات من المنازل بمركز أبوتشت تنتظر إعادة التأهيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، مما كان سببًا فى سعادة وفرحة المواطنين.مطروحوجه أهالى قرية زاوية العوامة، التابعة لمركز الضبعة بمحافظة مطروح الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، لضم قريتهم ضمن مبادرة «حياة كريمة».وقال حامد زغلول العوامى، أحد أهالى القرية، إن المبادرة نفذت ١٣ مشروعًا بزاوية العوامة، وجرى الانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء لـ٨٤ منزلًا، إضافة إلى إنشاء الآبار فى التجمعات الصحراوية.وأكد «العوامى» أن الرئيس السيسى يسعى لتوفير حياة كريمة لكل مواطن فى القرى الأكثر فقرًا، موجهًا الشكر للرئيس وللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والمهندس حسين السنينى، مسئول مبادرة «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أنه جرى توفير جميع احتياجات القرية.وأضاف سعد أبوالقاسم، أحد أهالى القرية، أن جميع الجهات تكاتفت لتنفيذ مشروعات التنمية بالقرية، مؤكدًا أن جميع الأهالى يشعرون بفرحة كبيرة ويشكرون الرئيس السيسى الذى يهتم بالمواطن.وأوضح «أبوالقاسم» أنه جرى تطوير ٢٧ منزلًا وإنشاء منزلين جديدين، إضافة إلى إنشاء خزانات مياه فى ٩ تجمعات تابعة للقرية، ومدرسة جديدة، ورفع كفاءة مدرسة أخرى لخدمة أطفال القرية.وتابع أنه جرى تنفيذ مشروعات تطوير شبكات الصرف الصحى ورصف الطرق، وقال: «كنا فين وبقينا فين.. هذا جهد أكثر من رائع لم نكن نحلم به»، مقدمًا الشكر إلى رئيس الجمهورية.