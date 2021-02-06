فوضى «داعش» الإرهابي تهدد الشمال السوري مجددًا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن هجوم مسلح قام به مجهولون يستقلون دراجة نارية، ضد سيارة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية بالأسلحة الرشاشة، في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابة عنصرين بجراح متفاوتة.وأشار المرصد السوري إلى أنه من المحتمل أن يكون تنظيم داعش الإرهابي، هو من يقف خلف هذا الهجوم، لافتًا إلى حالة الفوضى والانفلات الأمني وانتشار خلايا داعش ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية.وكان المرصد السوري رصد، أمس، انفجارًا نتيجة عبوة ناسفة بالقرب من منزل أحد وجهاء الدليم، في قرية أبوالنيتل بريف دير الزور، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل إصابات.