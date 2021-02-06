«الدبيبة» يتعهد بتوثيق وتطوير علاقات ليبيا مع دول الجوار

‏‎تعهد عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الجديد في ليبيا، اليوم السبت، بتوثيق وتطوير علاقات ليبيا مع دول الجوار.وقال رئيس الحكومة الجديد- الذي أقره الحوار السياسي في جنيف- إن التوافق على خريطة طريق سيكون مسارا لإنهاء النزاع والوصول للانتخابات.‏وهنأ عبدالحميد الدبيبة في كلمة له مساء اليوم كل الليبيين على التوافق حول خريطة سياسية كمسار لإنهاء النزاع، مشيرا إلى أنه سيكون مستعدا للاستماع والعمل مع الجميع من أجل الوطن.وأكد الدبيبة التزامه بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكل مؤسسات الدولة السيادية لإنهاء معاناة المواطن.