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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدبيبة» يتعهد بتوثيق وتطوير علاقات ليبيا مع دول الجوار

السبت 06/فبراير/2021 - 07:19 م
عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة
محمد عمر
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‏‎تعهد عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الجديد في ليبيا، اليوم السبت، بتوثيق وتطوير علاقات ليبيا مع دول الجوار.

وقال رئيس الحكومة الجديد- الذي أقره الحوار السياسي في جنيف- إن التوافق على خريطة طريق سيكون مسارا لإنهاء النزاع والوصول للانتخابات.

‏وهنأ عبدالحميد الدبيبة في كلمة له مساء اليوم كل الليبيين على التوافق حول خريطة سياسية كمسار لإنهاء النزاع، مشيرا إلى أنه سيكون مستعدا للاستماع والعمل مع الجميع من أجل الوطن.

وأكد الدبيبة التزامه بالتعاون مع المجلس الرئاسي وكل مؤسسات الدولة السيادية لإنهاء معاناة المواطن.

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