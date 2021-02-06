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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغربية تتلقى 149 ألفا و445 طلب تصالح بإجمالي 936 مليون جنيه

السبت 06/فبراير/2021 - 06:44 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تلقت ١٤٩ ألفا و٤٤٥ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٩٣٦ مليون و٣١ ألف جنيه حتى اليوم السبت.

وأوضح رحمي، أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات، حيث تم قبول عدد (١٩٠٢) طلب، ورفض عدد (٣٠١) طلب، وجاري فحص عدد (١٤٧٢٤٢) طلب، مؤكدًا أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ ٣ ٢٠٢١، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

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