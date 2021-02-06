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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طبيب يرصد: «كوفيد -19» أخطر من فيروس نيباه

السبت 06/فبراير/2021 - 06:42 م
كورونا
كورونا
سارة ساويرس
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أثار انتشار فيروس نبياه حالة من الخوف والهلع بين رودا مواقع التواصل، خاصة أنه ليس له علاج حتى الآن، مع تفشي نسخ متحورة من فيروس كورونا المستجد.

وحددت منظمة الصحة العالمية فيروس نيباه كواحد من 10 أمراض معدية من إجمالي 16 مرضًا أعلنت أنها تشكل خطرًا على الصحة العامة وأنه إلى الآن لا يوجد مشروع بحثى للعلاج من عدوى الفيروس حتى الآن من قبل شركات الأدوية.

ورصد الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى أبو نجيلة للعزل سابقًا، خطورة فيروس نبياه ومقارنته بوباء كورونا المستجد: "نيباه هو فيروس قديم خطير، ونسبة وفياته عالية جدًا، لكن كل مرة يظهر فيها، يكون تفشيه محدودًا، لأن اعراضه واضحه وقاتلة، لهذا يسهل السيطرة عليه مع عزل الحالات والمخالطين ومن ثم ينتهى".

يضيف علام أن إنذار الخطر يحدث إذا حدث تحور في فيروس نبياه، ما يجعل أعراضه أقل وانتشاره بين البشر بشكل أسرع، حينها يكون القلق من خطورته، لكن هذا لم يحدث.

طمأن علام المصريين بأن فيروس نيباه يتكرر كل فتره منذ بداية الوباء، مشيرًا إلى أن كوفيد- ١٩ بنسبة وفياته المنخفضه أكثر خطورة منه بمراحل لأن انتشاره بين البشر بسرعة رهيبة لهذا فالوفيات تكون بشكل أكبر.

أين انتشر وباء نبياه؟
ووفقا  لمنظمة الصحة العالمية، فإن أول انتشار معترف به لفيروس نبياه حدث في ماليزيا أواخر التسعينيات، وانتشرت العدوى ليصل إلى سنغافورة ويشير متخصصون إلى أن معظم الإصابات البشرية جاءت عن طريق الاتصال المباشر مع الخنازير المريضة أو أنسجتها الملوثة، كما انتشر الفيروس في بنجلاديش والهند، عن طريق استهلاك الفاكهة أو منتجاتها والملوثة بالبول أو اللعاب من خفافيش الفاكهة الحاملة للفيروس.

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