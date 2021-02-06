مزاد علني لبيع المهمل والبيوع الجمركية بسفاجا

كشفت مصلحة الجمارك حصيلة البيع في جلسة المزاد العلني، الأربعاء الماضي، بالإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك سفاجا.وأقيمت جلسة المزاد الخاصة ببضائع وسيارات جمارك السويس بصالة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط والتي تم فيها إجراء مزاد على 50 لوط سيارات و5 لوطات بضائع عامة، وتم البيع النهائي لعدد 11 لوط سيارات بمبلغ 2 مليون و996 ألفا و670 جنيها، كما تم البيع النهائي للوط واحد من البضائع عامة لصنف سجائر بمبلغ مليون و335 ألفا و8 جنيهات.وبلغ إجمالي عدد اللوطات المباعة الخاصة بجمارك سفاجا خلال الجلسة 12 لوط بحصيلة إجمالية قدرها 4 ملايين و401 ألف و678 جنيهًا.