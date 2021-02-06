قيادي وفدي يطالب بتوفير «تاريخنا لتشريعي» في المكتبات

طالب حسين منصور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد سرعة توفير كتاب «تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومات الوفد 1924 -1952» تأليف الدكتور خالد قنديل بالمكتبات.وقال منصور، خلال مناقشة الكتاب بمقر الوفد:" أمر جيد أن تكون هناك مطبوعات تعبر عن حزب الوفد وتاريخه، لأن المكتبةا لعربية بها نقص كبير من حيث هذا الأمر، ونحن مطالبون بإصدارت معبرة وموضحة عن الوفد ونحن نشكر ونثني علي المؤلف وهو إضافة للمكتبة الوفدية، وأرجو أن يكون تداوله بسعر مقبول وفي الإمكان.