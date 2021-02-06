محمد عبدالعزيز: ليس لدينا ما نخفيه فى ملف حقوق الإنسان (حوار)

■ بداية.. كيف ترى أداء نواب «التنسيقية» خلال الشهر الأول من عمر البرلمان؟



■ ما سر تفاعل المواطنين بشكل كبير مع مجلس النواب الجديد؟



■ حدثنا عن تفاصيل أجندة عملك داخل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؟



■ وكيف يمكن مواجهة هذه الهجمات التى تستهدف مصر؟



■ ما أهم آلية يمكن اتباعها لمواجهة الادعاءات الكاذبة ضد مصر؟



قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر حققت إنجازات كثيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ورغم ذلك تتعرض لهجمة شرسة من جهات خارجية تروج الأكاذيب بشأن هذا الملف.وأكد «عبدالعزيز»، فى حوار مع «الدستور»، أن الحوار هو الحل الأفضل للرد على الأكاذيب المتعلقة بملف حقوق الإنسان، لأنه ليس لدى مصر ما تخفيه فى هذا الشأن، مشددًا على أن البرلمان المصرى فقط هو الذى يحق له محاسبة الحكومة المصرية، وليس أى برلمان آخر.- يجتهد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتقديم أداء برلمانى مميز، على مستويى الرقابة والتشريع، بسبب إحساسهم بالمسئولية الملقاة على أكتافهم منذ وثق فيهم الشعب المصرى ومنحهم الأصوات، ليكونوا ممثلين عنه تحت قبة البرلمان.وأرى أن تشكيل مجلس النواب الجديد شديد التوازن والتنوع، فلا يوجد حزب أو تيار ما يسيطر على أغلبية الثلثين بهذا المجلس، على عكس المجالس السابقة، فمجلس النواب الجديد يضم أعضاء منتمين لـ١٩ حزبًا، من بينهم عدد كبير من النواب الممثلين للشباب والمرأة، وذلك يؤكد تطور الحياة السياسية فى مصر.وأود أن أشير إلى أن «التنسيقية» تضم شبابًا ينتمون لأحزاب مختلفة، وعلى الرغم من اختلاف أفكارهم، إلا أن جميعها ينطلق من أرضية الحفاظ على الدولة.واخترنا الجلوس على مقاعد يسار المنصة، طبقًا للأعراف البرلمانية، لأن شباب تنسيقية الأحزاب ليسوا أغلبية داخل البرلمان.- تفاعل المواطنون مع مجلس النواب بسبب وجود عدد كبير من الأعضاء الممثلين للشباب، فذلك جعل المصريين يشعرون بأن أحلامهم ستتحقق، كما أن جهود النواب فى التواصل مع المواطنين فى الشارع كانت سببًا فى لفت انتباه المصريين، فالنواب يتواصلون بشكل دائم مع أهالى دوائرهم، عبر عقد اللقاءات والاستماع للمشكلات والرد على الأسئلة، وعبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة.البرلمان الماضى جاء كأول برلمان بعد صياغة دستور جديد، لذلك اهتم بالتشريع بشكل أكبر من الرقابة، أما البرلمان الحالى فسيهتم بالتشريع والرقابة معًا، ونركز على أهمية رضا المواطن على المشروعات المنفذة.- قبل أن أشرف بأن أكون عضوًا بمجلس النواب الحالى، شرفت بعضويتى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، وتدرجت داخله إلى أن توليت منصب رئيس مكتب الشكاوى، ما أكسبنى خبرة كبيرة فى هذا المجال، وأرى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى ملف حقوق الإنسان، على مستويات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وبالتأكيد لا تزال أمامها تحديات سنتصدى لها، من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان.وأؤكد أن الهجمة الشرسة التى تستهدف مصر حاليًا، بادعاءات كاذبة تخص ملف حقوق الإنسان، لا بد من مجابهتها بالحوار والمنطق والأسانيد.- لا يوجد لدى مصر ما تخفيه فى ملف حقوق الإنسان، والدليل على ذلك هو حرص البرلمان على مساءلة الحكومة فيما يتعلق بهذا الملف، فهو الجهة الوحيدة المسئولة عن محاسبة الحكومة المصرية فى هذا الملف، وليس من حق برلمان آخر أن يحاسب حكومة مصر.تعمل الحكومة- حاليًا- من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وتواجه الادعاءات الكاذبة التى تصدر فى الخارج، ويجرى التواصل بشكل مباشر مع بعض البرلمانات التى تتحدث عن مصر فى هذا الشأن، من أجل توضيح وتصحيح الصورة.وأود أن أشير إلى أن اللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية، تعمل على ملف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بمتابعة من البرلمان.- الحوار المباشر أهم الآليات، فنحن نطرح الحقائق دون مبالغات أو تضليل، كما أن هناك تقدمًا ملموسًا فى ملفات الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل الحق فى الصحة.مصر أثبتت وبجدارة أنها تقف على أرض صلبة من خلال حملة «١٠٠ مليون صحة» للقضاء على فيروس «c» والكثير من المبادرات التى أطلقتها الدولة موخرًا، هذا هو الحق فى الصحة المنصوص عليه فى المعاهدات والمواثيق الدولية.كما تحقق مصر إنجازات تتعلق بالحق فى السكن، والدليل هو ما يجرى تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع، دورنا أن نوصل الصورة الحقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وأن نكون دائمًا على تواصل مباشر مع برلمانات الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبى وأيضًا الكونجرس الأمريكى، وعقد اللقاءات المتبادلة وإيصال الصورة بشكل حقيقى، وكل ذلك سيحد من عمليات التضليل التى تمارسها القوى المعادية فى الخارج.