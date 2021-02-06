5 آلاف نسخة مجانًا من «تشريعات حكومات الوفد» بمعرض للكتاب

قال خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ إن هناك 5 آلاف نسخة من كتابه «تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومات الوفد 1924 -1952» سيتم توزيعها مجانًا بمعرض الكتاب في دورته المقبلة.أضاف قنديل، خلال حفل توقيع كتابه بمقر حزب الوفد: "يجب أن نشرح للشباب كيف كان حزب الوفد ومسيرته، فأنا انضممت للحزب منذ عامين، لكن وجدت أننا لا نستحق هذه المكانة كوفديين لو لم نقدم شيئا لبيت الأمة، وبخلاف الخمسة آلاف نسخة سنناقش الجزء الثاني من الكتاب بمعرض الكتاب بعون الله".أشار إلى أنه يتمنى أن يقدم للحزب كما قدم السابقين مثل سعد باشا والنحاس باشا وغيرهم، مؤكدًا أن الحزب سيعود إلى توهجه القديم مرة أخرى.