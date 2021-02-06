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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اختيار مصر للعام الثالث على التوالى عضواً بهيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقى

السبت 06/فبراير/2021 - 06:36 م
الاتحاد الأفريقى
الاتحاد الأفريقى
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رحبت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بالثقة التي أولتها دول إقليم شمال أفريقيا بالاتحاد الأفريقي لمصر باختيارها ممثلة للإقليم في عضوية هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2021، التي تولى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي رئاستها ورئاسة الاتحاد الأفريقي اعتباراً من اليوم خلال أعمال القمة الأفريقية والتي تعقد اجتماعاتها افتراضياً.



وتأتي ثقة دول شمال أفريقيا في مصر تقديراً لدور رئيس الجمهورية في الاتحاد الأفريقي، منذ أن تولت مصر رئاسة الاتحاد في عام 2019، والنجاحات التي حققتها مصر على ذلك الصعيد في دفع العمل الافريقي المُشترك والوفاء بأهداف أجندة أفريقيا 2063 للتنمية المستدامة.



جدير بالذكر أن هيئة مكتب قمة الاتحاد الأفريقي لعام 2021 أصبحت تتشكل من الكونغو الديمقراطية رئيساً وكل من السنغال وجزر القمر ومصر نواباً للرئيس، وجنوب أفريقيا مُقرراً.


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