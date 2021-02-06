خالد قنديل يوقع كتابه «تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومات الوفد»

وقع الدكتور خالد قنديل كتابه «تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومات الوفد 1924 -1952»، وأهدى النسخة الأولى لمكتبة حزب الوفد.وتحدث الدكتور خالد قنديل قائلًا: "إن النسخة الأولى من كتابه لمكتبة الحزب والهيئة العليا لها الكتاب الذهبي، ممثلة في الدكتور عبد السلام وسوف أوقع له هذا الكتاب.ووقع الدكتور خالد قنديل كتابه بعد ذلك للعديد من الشخصيات وأعضاء حزب الوفد.