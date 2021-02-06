محافظ القليوبية يتابع تنفيذ «حياة كريمة» بقرى شبين القناطر

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بنطاق قرى مركز ومدينة شبين القناطر لمتابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة ضمن مبادرة الرئيس لتطوير القرى المصرية، شملت مشروعات إقامة مدارس ومشروعات خدمية وكباري وتبطين ترع.وأكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من كافة التوسعات والتجهيزات بالمدارس للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمدارس، مشددا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للتوسع بالمدارس والصيانة المستمرة والدائمة للمدارس لضمان سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.كما تفقد مدرسة عمربن عبد العزيز الابتدائية المشتركة الجديدة بالسلمانية الجاهزة للتسليم، كما تفقد التوسعات بمدرسة مجمع الأحراز الابتدائية المشتركة.وأكد المحافظ أن الاهتمام بقطاع التعليم ضمن مبادرة تطوير الريف المصري وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن من أولى أولويات الدولة والتي تعمل مع كافة الأجهزة المعنية والمتخصصة لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافي والتربوى للطلاب لرفع اسم وطننا مصر عاليا بين الأمم والتوسع بإنشاء مدارس جديدة والاهتمام بالصيانة الدورية للمدارس.في سياق متصل تفقد المحافظ مشروعات المبادرة، حيث أجرى جولة بقرية كفرشبين لزيارة مشروع الكوبري العلوي للمشاة بالقرية والوحدة المحلية بكفر شبين، وفي طحانوب زار المحافظ مشروع الصرف الصحي الذي تم الانتهاء منه وتطوير مكتب بريد كفر طحا.كما تفقد المحافظ مشروع تأهيل الترع ترعة أم الفئران بقرية الحزانيه والعطارة ومشروع تبطين ترعة البشكارية بالجعافرة وترعة جمص بالسلمانيه وأعمال رصف طريق ترعة الشرقاويه طريق المريج – كفرطحا ومحطتي صرف صحى عرب جهينة وعرب الصوالحه وتغطيه مصرف الاحراز الزراعى بقرية الاحراز بنسبة تنفيذ 95% وأعمال الغاز الطبيعى بالقرية بنسبة تنفيذ 60% وتطوير الوحدة الصحيه بالاحراز نسبة تنفيذ 95% ووحدة التضامن الاجتماعى بالاحراز بنسبة تنفيذ 90% ومركز شباب القرية بنسبة تنفيذ 98% والسجل المدنى بنسبة تنفيذ 98% ووحدة الاطفاء بنسبة التنفيذ 98% ونقطة الشرطة بنسبة تنفيذ 70%.