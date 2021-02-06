تخصيص قطعة أرض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠٢١ بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بإجمالى مساحة ١٧ فدان تقريبًا بناحية حوض تل وردة خلف مجمع محاكم دمياط بمنطقة شطا، بالمجان لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لبناء عمارات سكنية على تلك المساحة وفقًا للحدود والأبعاد المحددة للقطعتين المدرجتين بالقرار، وذلك بمساحة ١١ فدان للقطعة الأولى و٦ أفدنة للقطعة الثانية.وذكرت "المحافظ" أن هذا القرار جاء بناء على الطلب المقدم من محافظة دمياط، متوجهة بخالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على دعمهما الكبير للمحافظة وحرصهما على تذليل كافة المعوقات لتنفيذ عدد من المشروعات على أرضها، كما توجهت بالشكر أيضًا إلى النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب على جهوده المبذولة وسعيه الجاد فى هذا الملف.