السجن 15 عاما لصاحب محطة وقود بالإسكندرية لحيازته 85 ألف قرص مخدر

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد حماد عبدالهادي، بمعاقبة صاحب محطة بنزين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد اتهامه بحيازة 85 ألف قرص مخدر بقصد الاتجار، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين عبدالعظيم صادق ومحمد فؤاد.ترجع أحداث القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات العامرية، عندما تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب محطة بنزين بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار في المواد المخدرة.كشفت تحريات ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم ع.ع.م، 32 سنة، صاحب بنزينة، ووكيل لشركة بترول بمدينة الحمام بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار بالمواد المخدرة.تم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 أجولة بلاستيكية بداخلها 850 علبة أقراص لعقار الترامادول بإجمالى 85 ألف قرص مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وبعرضه على النيابة، قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.