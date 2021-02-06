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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق الجلسة الحوارية الرابعة لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

السبت 06/فبراير/2021 - 06:26 م
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
وفاء علي
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انطلق منذ قليل، فعاليات الندوة الحوارية الافتراضية الرابعة، لمؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة Webinar»، بعنوان «استراتيجية التمويل الصناعي».

جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وكذلك بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، للمرة الأولى عبر تطبيق «زووم».

ويشارك أيضًا عدد من الخبراء والمتخصصين المصريين حول العالم وتحديدًا الولايات المتحدة الأمريكية وهم: محمد سالم خبير عمليات إعادة هيكلة الشركات والاستحواذ والاكتتابات العامة، منى عازر خبيرة الاتصالات والأمن السيبراني، شريف وهبة الخبير المصرفي الدولي المتخصص في إدارة علاقات المستثمرين الخارجية، لورا عثمان خبيرة الاستثمار وإدارة استراتيجيات الصناديق المالية، حنان سالم الرئيس المشارك العالمي للاستشارات السيادية وخبيرة استشارات الديون والتصنيف الائتماني، آش روفائيل خبير الذكاء الاصطناعي، كما يدير الندوة الإعلامي رامي رضوان.

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