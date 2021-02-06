إزالة 9 حالات بناء مخالف في سمالوط بالمنيا (صور)

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، 9 حالات تعد بناء مخالف بدون ترخيص بقريتي شوشة وطحا الأعمدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.قال محمد سيد رئيس مركز ومدينة سمالوط، إنه في إطار منع التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية والبناء بدون رخصة، فقد أزالت الوحدة المحلية بقرية شوشة التعديات بقرية الطيبة حيث تم إزالة ٤ حالات بناء في المهد على مساحة ٦ قيراط، كما قامت الوحدة المحلية بقرية طحا الأعمدة بإزالة عدد ٥ حالات تعد بالبناء المخالف بقري نزالي طحا والعمودين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.وأضاف رئيس المركز أن هذه الحملات تأتي في إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة التصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعدي والبناء المخالف بدون ترخيص وتطبيق القانون بكل صرامة على الجميع بدون استثناء.