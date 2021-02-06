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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تفاصيل الاعتداء على سيدة وتهديدها بالاغتصاب في الهرم (صور)

السبت 06/فبراير/2021 - 06:25 م
الاعتداء على سيدة
الاعتداء على سيدة
إسلام قورة
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تعرّضت سيدة في العقد الرابع من عمرها للضرب والسحل والتهديد بالاغتصاب على أيدي شخص يدعى (أ.ف.ب) وزوجته (ر.س) بسبب الرغبة فى تهجيرها قسريًا وشراء منزلها بسعر بخس بمنطقة الطالبية في الجيزة.

تحدثت (جيهان.ع)، 47 سنة، صاحبة واقعة السحل والتهديد بالاغتصاب بمنطقة الهرم والمعروفة إعلاميًا بسيدة الطالبية المسحولة من قبل أحد الجيران لرغبته فى شراء منزلها عنوة، حيث تعدى مع زوجته اللبنانية عليها.

تفاصيل الواقعة تعود إلى خمس سنوات عندما قررت ضحية السحل عرض بيتها للبيع لمساعدة ابنها في دراسته: «كنت عارضة بيتي للبيع عشان أكمل دراسة ابني، وهما عاوزين يشتروه، لكن مش بالسعر المناسب، فكان الرفض من جانبي»، مضيفة: «من أول ما رفضت وهمّا يوميًا يهددوني بالاغتصاب، ويشتمني بألفاظ خادشة».

أضافت جيهان، لـ«الدستور»:"المشاكل بدأت تزداد يومًا بعد يوم، فقمت ببناء سور من الأشجار حول المنزل لحماية خصوصية بيتي من كاميرات وضعها هو موجهه لمنزلى وكنت معتادة غسل الأشجار كل فترة وفى ديسمبر الماضي افتعل هو وزوجته مشاجرة معي التي اعتدت علىّ بالضرب حتى سقطت على الأرض فتوجهت لقسم الشرطة لعمل محضر ضد المتهم بسبب كثرة تعديه علينا، لكن دون جدوى، ليقترح بعض الأشخاص علىّ تركيب كاميرات خشية الاعتداء مرة أخرى أو على أولادي، بالفعل أخذت بنصيحتهم لكن جاري لم يعجبه الأمر فبدأ فى التهديد أكثر بألفاظ خادشة ولا تليق بالجيرة، وهدد باقتحام بيتى إن لم ترفع الكاميرات حيث ادعى أنها تجرح خصوصيته بخلاف الحقيقة، ووضع حجاره على سور سطحه كان يهددنى بإلقائها علىّ من سطح منزله، ليتدخل الأمن والأهالى وتم تهدئة الوضع ورفع الأحجار.

الجمعة الماضي، ذهبت لشراء بعض احتياجات البيت من محل قريب من بيتي وبعد شراء الأغراض وأثناء خروجى فوجئت بزوجة جاري وتدعى رغدة تقف آمام باب المحل عندما رأتنى أكالت لي مجموعة من السباب والشتائم فلم أرد عليها وذهبت لمنزلى فى ذلك الوقت كنت بمفردي، أتت رغدة أمام بيتي وأخذت تشتمني ونزلت من البيت خشية صعودها هى وزوجها وتنفيذ تهديداتم وبعدها أتى زوجها "أحمد" وقال لى "أنا هقلعك هدومك وأخلّي الشارع كله يغتصبك"، وأخذ حجر ضخم من الأرض وألقاه على قدمى وسقطت على الأرض واشتبكت زوجته معي، لأفقد الوعى وبدأت تضربني وركلي وأنا ملقاه على الأرض لا أستطيع الحركة ولا حتى الدفاع عن نفسى حتى تدخل أحد الجيران الذين سارعوا بإنقاذي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة في 29 يناير الماضي بلاغًا من ربة منزل مقيمة بشارع العطور بالطالبية البحرية، تتهم ربة منزل مقيمة بذات المنطقة «لبنانية الجنسية» وزوجها وصديقتها بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها بكدمات وسحجات، بسبب مشادة مع الأولى تطورت إلى اشتباكات بالأيدي، فتدخل الثاني والثالثة نتيجة وجود خلافات سابقة مع الثالثة حول إرث على العقار سكن المبلغة، وتدخل الثاني لعرض شراء المنزل لفصل المشكلة، ونشبت بينهم خلافات منذ ذلك الوقت.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمة الأولى (لبنانية الجنسية)، واتهمت المبلغة بالتعدي عليها وجذبها من شعرها ما أدى لسقوطهما على النحو الذي جاء بمقطع فيديو الذي تم تداوله وعقب ذلك تدخل زوجها لإنقاذها.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التي باشرت سير التحقيقات.

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