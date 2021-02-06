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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

خالد قنديل: كتاب «تاريخنا التشريعي» محاولة لتقديم حزب الوفد للشباب

السبت 06/فبراير/2021 - 06:24 م
الدكتور خالد قنديل
الدكتور خالد قنديل
ايهاب مصطفى
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قال الدكتور خالد قنديل، مؤلف كتاب «تاريخنا التشريعي.. نظرة في تشريعات حكومات الوفد 1924 -1952»: «أفتخر بأنني في حزب الوفد لأنه منذ لحظاته الأولى في الحياة السياسية نجح في كونه بيت الأمة بكل ما تعنيه الكلمة من معاني».

وأضاف الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ خلال حفل توقيع كتابه بمقر حزب الوفد: حزب الوفد عريق والأمة عند الوفد هي البيت الكبير ودائما يسعى للالتفاف حول وطنه وظل منذ انطلاقته يمثل عن جدارة واستحقاق وأن يكون جزء أساسي من النظام الديمقراطي.

وواصل: "عندما قرر سعد باشا زغلول في عام ١٩١٨ تأسيس حزب يدافع عن قضية مصر وأطلق عليه الوفد المصري كان يضع اللبنة الأولى لهذا الحزب العريق، ومن بعدها ضم الحزب أسماء بحجم سعد زغول وعبدالعزيز شعراوي ومكرم عبيد وأحمد لطفي السيد، وغيرهم.

ونوه قنديل إلى أن حزب الوفد كان يعتبر عمود الخيمة بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى أن أي بناء ديموقراطي كان إلى جانب الدولة ولم تكن هناك مناسبة إلا وأكد الحزب مصريته الخالصة، وانحيازه كان دائما للشعب المصري وأبناء الوطن.

وتابع: "تعددت صور الانحياز في العديد من المناسبات وفي مقدمته سعيه التاريخي في التشريعات التي كان لها الأثر في استصدار القوانين وكانت تحقق مصالح الشعب وانجزت وزاراته العديد من الخدمات للوطن وفي مقدمتها مجانية التعليم.

وأشار قنديل إلى أن الحزب ساهم في تحرير الحياة المصرية مثل تخفيض الإنفاق الحكومي وتخفيص الضرائب وكان مهمًا في تفعيل النقابات العمالية كما كان له الدور في تحديد ساعات العمل وترتيب المعاشات ومنح العلاوات وغيرها.

واستطرد: "رأى طه حسين أن التعليم مثل الماء والهواء وكانت له قراءة منصفة ترينا كيف استطاع الوفد بالعودة بالفوائد، ومنها إلغاء المحاكم المختلطة وظهرت منذ إبرام المعاهدات عام ١٩٣٦.

وأكد قنديل: "في ظل حكومات الوفد صدر قانون إحصاء عدد العمال، أو قانون العمل كما كان للوفد الفضل في استصدار قانون العمال الجائلين وهناك الكثير من المواقف مثل موقف واصف بطرس غالي حين عارض تقسيم فلسطين وغيرها على المستوى المحلي والعربي.

وواصل: "هذا الكتاب محاولة مني لرصد ملامح تجربتي لحزب الوفد ولا يعدو أكثر منه محاولة تحتاج لجهود حثيثة لإثراء المكتبة العربية وحتى يعرف الشباب تاريخ الوفد العريق في مهمته لتحقيق مصالح الشعب المصري.

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