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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مواطن في دار السلام لـ15 مارس

السبت 06/فبراير/2021 - 06:55 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، السبت، محاكمة متهمين بقتل مواطن لخلافات مالية في دار السلام لجلسة 15 مارس.

كشفت التحريات قيام المتهمين هيثم.م، عامل، ومحمد.س، طالب، بقتل المجني عليه محمد.ب، عمدًا بغير سبق اصرار أو ترصد إثر خلاف مسبق مابينه وبين الأول انتهى بالاتفاق على الشجار واستعان كلاهما بفريقه وما إن أبصراه حتى حاول المجني عليه الفرار إلاّ أنهما أصرّا على اللحاق به وما إن تمكن من إسقاطه أرضا حتى أشار للثاني لتنفيذ ما تلاقت وتوافقت إرادتهما عليه من نية خبيثه بإزهاق روح خصمهما في الشجار فكال الثاني ضربة واحدة استقرت في مؤخرة رأسه فأحدثت به الإصابات التي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله.

واستمعت نيابة حلوان الكلية لأقوال شقيق المجني عليه، مصطفي.ب، بائع الذي أكد وجود خلافات مالية سابقة بين شقيقه والمتهم الأول على إثرها اتفقا على التشاجر فيما بينهما عقب تبادلها السباب هاتفيا، وأثناء تواجده بمحل الواقعة أبصر المجني عليه يحاول الفرار من محيط الواقعة إلا أن المتهمين تمكنا من اللحاق به وأسقطه الأول أرضا وكال له الثاني ضربة بسلاحه الأبيض "كازلك" استقرت في رأسه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبوبكر عوض الله وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.

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