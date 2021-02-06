رابط معرفة أفراد بطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية
السبت 06/فبراير/2021 - 08:42 م
الدستورطباعة
شهد محرك البحث العالمي "جوجل" تساؤلات كثيرة حول رابط معرفة أفراد بطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية، بعد فتح باب التسجيل لإضافة مواليد بطاقة التموين، وتسجيل المواليد الجدد منذ 6 يناير 2021 الجاري؛ حيث تمت إتاحة التقديم في موقع بوابة مصر الرقمية، بالإضافة لمكاتب التموين المختلفة.
1 - الأرامل.
2 - المطلقات.
3 - العمالة غير المنتظمة.
4- الخاضعون لبرنامج تكافل وكرامة.
2 - اختيار خدمات التموين.
3 - كتابة رقم بطاقة التموين.
4 - كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية الراغب في إضافة أفراد جدد.
5 - كتابة عنوان مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة التموينية بالتفصيل (منطقة، مدينة، محافظة).
6 - كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم كاملة.
7 - كتابة صلة القرابة بين المراد إضافتهم وصاحب البطاقة التموينية.
8 - تحميل كافة المستندات المطلوبة.
رابط معرفة أفراد بطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقميةوننشر لكم هنا في الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 6 - 2 - 2 2021، رابط معرفة أفراد بطاقة التموين 2021 عبر بوابة مصر الرقمية، من خلال الرابط (https:digital.gov.egcategories5ce6953967c10324bfa190df) بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح باب إضافة مواليد 2021 على بطاقة التموين وذلك لحماية المواطنين من الازدحام خلال فترة الوباء بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19-، من خلال إمكان إضافة مواليد 2021 عبر موقع بوابة مصر الرقمية.
الفئات المستحقة لإضافة المواليد على بطاقة التموينحددت الوزارة 3 فئات مستحقة لإضافة المواليد على البطاقة التموينية كالاتي:
1 - الأرامل.
2 - المطلقات.
3 - العمالة غير المنتظمة.
4- الخاضعون لبرنامج تكافل وكرامة.
خطوات تسجيل المواليد على بطاقة التموين 20211 - تسجيل الدخول عبر الرابط المخصص لذلك من خلال هذا الرابط (https:digital.gov.egcategories5ce6953967c10324bfa190df).
2 - اختيار خدمات التموين.
3 - كتابة رقم بطاقة التموين.
4 - كتابة بيانات صاحب البطاقة التموينية الراغب في إضافة أفراد جدد.
5 - كتابة عنوان مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة التموينية بالتفصيل (منطقة، مدينة، محافظة).
6 - كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم كاملة.
7 - كتابة صلة القرابة بين المراد إضافتهم وصاحب البطاقة التموينية.
8 - تحميل كافة المستندات المطلوبة.
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