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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 116 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 10 محاضر خلال حملة مكبرة في العامرية

السبت 06/فبراير/2021 - 06:15 م
حملة تموينيه مكبرة
حملة تموينيه مكبرة في العامرية
هبه عويضه
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قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، اليوم، برفقة اللواء حسام الشيخ رئيس حى العامرية أول، بحملة مكبرة بنطاق الحى، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بنطاق أحياء الثغر.

وتوجهت الحملة إلى شارع السلام بمنطقة عبد القادر للتفتيش على المحال العامة، والكافتيريات، ومحلات الجزارة، وتم التحفظ ١١٦ كيلو لحوم منتهية الصلاحية، وإعدام ١٨ كيلو لحوم مصنعة فاسدة وغير صالحة للإستخدام الآدمى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتم تحرير عدد ١٠ محاضر متنوعة.

وعلى صعيد آخر، تم التفتيش على عدد ٤ من المحال العامة وتم رصد عدد من المخالفات لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم الالتزام بالنظافة العامة، وضبط عدد من المخالفات بأحد المحال الخاصة ببيع اللحوم المجمدة لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بذلك لأنها الجهة المختصة لتلك الأنشطة فى إجراءات ترخيصها. وتم سحب عدد ٢ عينة لفحصها والتأكد من سلامتها.

وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على المحال التجارية، ومحلات الجزارة، والكافيهات بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.

شارك فى الحملة ممثلين من ( الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى).

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