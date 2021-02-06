التيار الوطني الحر بلبنان: التحالف مع حزب الله لم ينجح في مشروع بناء الدولة

اعتبر التيار الوطني الحر (الفريق السياسي للرئيس اللبناني ميشال عون) أن التحالف المبرم بين التيار وحزب الله والمعروف بـ "تفاهم مار مخايل" لم ينجح في مشروع بناء الدولة اللبنانية وسيادة القانون.واعتبر التيار الوطني الحر والذي يترأسه النائب جبران باسيل – خلال اجتماع المكتب السياسي المنعقد اليوم السبت – أن تفاهم مار مخايل جنّب لبنان الفتنة والانقسام وحماة من اعتداءات الخارج عبر ردع إسرائيل والتصدي للإرهاب، لافتا إلى أن هذا التحالف ينبغي أن يتم تطويره باتجاه فتح آفاق جديدة أمام اللبنانيين كشرط لبقاء جدواه، وأنه تنتفي الحاجة إليه إذا لم ينجح الملتزمون به في معركة بناء الدولة ومحاربة الفساد.وأُبرم في 6 فبراير من العام 2006 تحالف وثيق بين التيار الوطني الحر وحزب الله، عُرف بـ "تفاهم مار مخايل" كونه أُعلن من داخل كنيسة مار مخايل التي تقع داخل النطاق الجغرافي للضاحية الجنوبية لبيروت (معقل حزب الله) ووُقع من جانب رئيس التيار في ذلك الوقت العماد ميشال عون والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.وتشهد العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله في الآونة الأخيرة حالة من التذبذب، لا سيما في أعقاب انتفاضة 17 أكتوبر 2019 واستقالة حكومة سعد الحريري، خصوصا بعد تلميح من قبل رئيس التيار النائب جبران باسيل أن حزب الله لم يساند التيار كما ينبغي في عدد من المواقف والملفات التي تستدعي ذلك الأمر، غير أن القيادات الحزبية في الجانبين تؤكد بشكل مستمر على متانة العلاقات وقوة تفاهم مار مخايل، وأن الاتصالات مستمرة بين باسيل والرجل القوي في حزب الله وفيق صفا رئيس وحدة الارتباط والتنسيق (جهاز أمني – استخباراتي في حزب الله).وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية في شهر نوفمبر من العام الماضي، عقوبات على جبران باسيل عن اتهامات بارتكابه وقائع فساد وذلك بموجب قانون (ماجنيتسكى) غير أن باسيل قال إن العقوبات جاءت ردا على رفضه لطلب أمريكي بفك تحالفه مع حزب الله، باعتبار أن التيار يوفر غطاء ودعما مسيحيا قويا للحزب.