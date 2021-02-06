السودان يقترح وساطة أمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في سد النهضة

‏اقترح وزير الري السوداني ياسر عباس، السبت، وساطة في مسألة سد النهضة من الاتحاد الأفريقى وأمريكا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وتحويل دورهم من مراقبين إلى وسطاء.وشدد وزير الري ‏السوداني على أن أي ملء أحادي لسد النهضة من قبل إثيوبيا في يوليو تهديد مباشر للأمن القومي وذلك وفق قناة العربية.يأتي ذلك فيما أكدت إثيوبيا تمسكها بملء سد النهضة الثاني في موعده رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة.