باكستان: ملتزمون بحل نزاع جامو وكشمير

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، أن باكستان ملتزمة بحل نزاع جامو وكشمير العالق بين باكستان والهند من خلال عقد استفتاء حر ونزيه وفق قرارات الأمم المتحدة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حفيظ شودري -حسب ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان جدد موقف باكستان الراسخ ودعمها لحق الكشميريين في تقرير المصير خلال خطابه في منطقة "كوتلي" بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الكشميري.وأشار المسؤول الباكستاني إلى أن خان تحدث مرارا وتكرارا عن قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن جامو وكشمير، مشددا على ضرورة تنفيذ تلك القرارات لجلب السلام في المنطقة.