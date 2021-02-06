«الدستور» داخل الوحدة المتنقلة لمبادرة «مهنتك مستقبلك» ببنى سويف (فيديو)

أطلقت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع محافظة بنى سويف مبادرة "مهنتك مستقبلك" والتي أطلق إشارة البدء الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية المطلوبة في سوق العمل من وحدات تدريب متنقلة تجوب القرى بحسب برنامج تدريب محدد وجدول زمني، ويشمل التدريب مهن: الخياطة، والسباكة، والكهرباء."الدستور" تفقدت أرجاء الوحدة المتنقلة والمتواجدة بقرية الحرجة التابعة لمركز ناصر والتي تحتوى على معدات وأدوات التدريب على المهن المستهدفة مثل: ماكينات خياطة وأدوات وعدد سباكة وأخرى كهرباء وشنطة إسعافات وتعليمات بإرشادات السلامة والصحة المهنية وغيرها.حيث يتم داخل الوحدة تعليم السيدات على الحياكة من خلال ماكينات الخياطة من خلال مدربين على أعلى مستوى، وتدريب الشباب على أعمال السباكة والكهرباء بعد توافر كافة المستلزمات الخاصة بتلك الحرف، حيث تستهدف المبادرة 3 قرى كمرحلة أولى حيث تتواجد الوحدة في كل قرية 3 شهور متواصلة، والبداية بقرية الحرجة بمركز ناصر وهي من القرى الأكثر احتياجا تليها قرية ميدوم بمركز الواسطى ثم قرية على حمودة، حيث سيتم تنفيذ 3 دورات في كل مهنة.وأكد محافظ بنى سويف أن المبادرة تعد تجسيدا عمليا بشكل غير تقليدي لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية وتأهيل الشباب لسوق العمل، والتي تعتبر محور مهم ضمن توجيهات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف توفير حياة كريمة لكل المواطنين.وقال محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة ببنى سويف لـ "الدستور"، إن المستهدف من خلال تلك الوحدة داخل قرية الحرجة تدريب 90 فتاة وشاب على 3 مهن خلال 3 أشهر مدة تواجد الوحدة داخل قرية الحرجة، حيث يتم تعليم الفتيات والسيدات أعمال الخياطة والشباب السباكة والكهرباء وهناك عددا من الشروط يجب توافرها ألا يقل السن عن 18 عامًا، ويجيد القراءة والكتابة ويتم التدريب مجانًا وتوافر كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وأن الوحدة تقوم بتوفير كل وسائل التشغيل للمتدربين.