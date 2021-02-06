إزالة حالتي بناء مخالف بقرية الروضة في المنيا (صور)

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، في إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بقرية الروضة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.قال أسامة سيبوية رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروى الروضة، إنه تم رصد حالتين تعد بالبناء بعد قيام أصحاب العقارات باستلام نموذج التصالح واستغلاله بالبناء المخالف، وعلى الفور توجه رئيس القرية بالإزالة الفورية وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.ومن ناحيته؛ شدد اللواء أركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بالضرب بيد من حديد والتصدى بكل حزم لأى محاولة للشروع بالبناء المخالف سواء داخل الحيز العمرانى أو خارجه أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مع احالة ضرورة احالة المخالف للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر لهم فقط لافتًا إلي ان الوحدة المحلية مستمرة فى رصد أى حالات مخالفة أول بأول فور وقوعها.وقدم رئيس المركز الشكر لرئيس قرية الروضة وأجهزته التنفيذية على ما قاموا به من أعمال لرصد مخالفات البناء والتعامل بكل حسم، متمنيًا أن يحذو حذوه كل رؤساء القرى بالتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة والضرب بيد من حديد وردع المخالفين وعدم استغلال بعض المواطنين نموذج التصالح لارتكاب مخالفات البناء داخل او خارج الحيز العمرانى.