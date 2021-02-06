حبس عاطلين لحيازتهما 10 طرب حشيش في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 10 طرب لمخدر الحشيش و2130 قرصا مخدرا و10 أمبولات مخدر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين أحدهما له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط إجرامي بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدوائر أقسام المدينة.وتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض على المتهمين وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 10 طرب لمخدر الحشيش و2130 قرصا مخدرا و10 أمبولات مخدر، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.وبمواجهتهما، اعترفا في التحقيقات بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بأحياء الإسكندرية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.