ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء باكستان يبحثان العلاقات الثنائية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم السبت مع رئيس وزراء باكستان عمران خان العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتنمية آفاقها على مختلف المستويات.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ذلك جاء خلال الاتصال الذي تلقاه الشيخ محمد بن زايد من رئيس الوزراء الباكستاني.واستعرض الجانبان - خلال الاتصال - مجمل التطورات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، إضافة إلى تكثيف الجهود والتعاون في مواجهة خطر الإرهاب وما يمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.وناقش الطرفان تطورات "جائحة كوفيد - 19" وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للتصدي لها واحتواء آثارها.