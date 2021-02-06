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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 6 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ببنى سويف

السبت 06/فبراير/2021 - 06:05 م
انقلاب سيارة ملاكى
انقلاب سيارة ملاكى
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب زوج وزوجته وأربعة من أطفاله، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى شمال نفق ابو صالح بنطاق محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى شمال نفق ابو صالح بنحو 2 كيلو بنطاق المحافظة، وانتقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى بنى سويف التخصصى.

وتبين أن المصابين وهم الأب ويدعى" على عمر محمد " 37 سنة، مصابًا باشتباه نزيف بالبطن والصدر، و"زينب ناجى عبدالعليم" 37 سنة مصابة بكدمات بالجسم، واطفاله "عبدالرحمن" 8 سنوات، "خديجة" 6 أشهر، "مريم "11 سنة، "عمر" 6 سنوات، مصابين بكدمات سطحية ولم يتم حجزهم بالمستشفى وجميعهم مقيمون مركز ملوى محافظة المنيا.

ووجه الدكتور صلاح حسن جودة مدير المستشفى بتقديم العلاج اللازم لهم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

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