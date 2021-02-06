إصابة 6 من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ببنى سويف

أصيب زوج وزوجته وأربعة من أطفاله، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى شمال نفق ابو صالح بنطاق محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى شمال نفق ابو صالح بنحو 2 كيلو بنطاق المحافظة، وانتقلت سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى بنى سويف التخصصى.وتبين أن المصابين وهم الأب ويدعى" على عمر محمد " 37 سنة، مصابًا باشتباه نزيف بالبطن والصدر، و"زينب ناجى عبدالعليم" 37 سنة مصابة بكدمات بالجسم، واطفاله "عبدالرحمن" 8 سنوات، "خديجة" 6 أشهر، "مريم "11 سنة، "عمر" 6 سنوات، مصابين بكدمات سطحية ولم يتم حجزهم بالمستشفى وجميعهم مقيمون مركز ملوى محافظة المنيا.ووجه الدكتور صلاح حسن جودة مدير المستشفى بتقديم العلاج اللازم لهم وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.