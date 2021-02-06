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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير البترول يوجه بترميم المنازل المحيطة بمحطات الغاز في الأقصر

السبت 06/فبراير/2021 - 06:04 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
هدى الأمير
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية تفعيل الدور المجتمعى لشركات البترول والثروة المعدنية، لذلك وجه بضرورة المشاركة فى تطوير المناطق المحيطة وتنفيذ أعمال ترميم للمنازل المحيطة المبنية بالطوب اللبن مع طلاء وجهات المنازل المجاورة لمحطات تموين الغاز الطبيعى التى تم افتتاحها اليوم بمحافظة الأقصر.

ووجه وزير البترول مسئولى الشركات لبحث سبل دعم وتطوير هذه المناطق، بما يخدم الأهالى ويلبى احتياجاتهم بالتنسيق مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ومن جانبه؛ أوضح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر أهمية أن يكون التطوير والدعم موجه للأهالى مباشرة بشكل ملموس، ويتم ذلك من خلال تكاتف القطاع الحكومي مع مؤسسات القطاع الخاص لتفعيل التنمية المجتمعية التى تستهدف بالدرجة الأولى مصلحة المواطن.

جاء ذلك خلال افتتاح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمحطتى تموين الوقود المتكاملتين الجديدتين بالمحافظة واللتان تقدمان خدمات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات لأول مرة بالأقصر والملحق بهما مركزين لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى لخدمة مدينة الأقصر والمناطق المجاورة لها.

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