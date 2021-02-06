السودان يقترح وساطة أمريكية أوروبية لحل أزمة سد النهضة

أكدت الحكومة السودانية، اليوم السبت، أن أي ملء أحادي لسد النهضة في يوليو المقبل، يكون تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.وقدم السودان، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" العربية، مقترحا بوساطة أمريكية أوروبية تاتيني إفريقية أممية في قضية سد النهضة.وفي تحدٍ واضح لليوم الثاني على التوالي، جدد وزير المياه والري الإثيوبي سلشي بقلي، اليوم السبت، رفض إثيوبيا أي اتفاق يحيد عن إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الإثيوبي الموقع في مارس 2015.وقال الوزير الإثيوبي إن مشاكل خطيرة ظهرت في المفاوضات الثلاثية بسبب "حملة تشويه" للسد، لافتًا إلى أن مصر والسودان لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق بإثارة "آراء متناقضة".