الإسماعيلية تبدأ المرحلة الأولى من «سكن كريم» بالقنطرة شرق

قالت الدكتورة فاطمة السيد منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية، إن مبادرة سكن كريم التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت قيادة اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ونائب المحافظ المهندس أحمد عصام، تهدف لدعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة لبناء أسقف ورفع كفاءة منازل، ومد وصلات مياه منزلية ووصلات صرف صحي وتدخلات صحية.وأوضحت أن المبادرة ستبدأ علمها القرى الأكثر احتياجًا وخاصة في مدينة القنطرة شرق كمرحلة أولى للمبادرة في الإسماعيلية، وذلك بعد حصر المنازل، للمواطنين الذين قدموا في المبادرة للتضامن الاجتماعي، لمعرفة صحة أوراق المتقدمين وحاجتهم الفعلية لتجديد مسكنهم، ثم يليها معاينة المنازل للتأكد من تطابق معايير الاختيار، وعقب ذلك يتم البدء إعادة تأهيل المنازل.