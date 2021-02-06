الكويت تعتمد 15 مركزًا صحيًا لتقديم لقاح كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند، اعتماد 15 مركزًا صحیًا في محافظات البلاد المختلفة لتقدیم اللقاح المضاد لفیروس كورونا المستجد.وقال السند في تصریح صحفي الیوم السبت، إنه تم توزیع المراكز الـ15 بمعدل 3 مراكز في كل منطقة صحیة في الفترة الحالیة، على أن یبدأ العمل بمركزي (النسیم) و(المسایل) غد الأحد.وأضاف، أن ھذا الإجراء یأتي في إطار خطة العمل الوطنیة التي تھدف إلى توسعة شریحة متلقي اللقاح المضاد لـ (كوفید-19).وأوضح أن الوزارة دشنت حملات التطعیم في مراكز رعایة المعاقین والمسنین، وتقوم بالتنسیق لتقدیم تطعیم "كوفید-19" في بعض قطاعات وھیئات ووزارات الدولة والقطاعات الأمنیة ومنتسبي القطاع النفطي في البلاد.