«الأعلى للإعلام» و«الأوقاف» يكرمان الزميلة أميرة العناني (صور)

كرمت وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الزميلة أميرة العناني، مسؤول القسم الديني، بجريدة الدستور، في ختام فعاليات الدورة التدريبية التي انعقدت بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة".وسلم شهادات التقدير الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.وشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية تكريم عدد من واعظات وزارة الأوقاف، وعدد كبير من الإعلاميين بالشأن الديني بالصحف.