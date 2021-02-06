إزالة حالة بناء مخالف ورفع 50 طن قمامة بقرى المنيا (صور)

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص على الأراضي الزراعية، كما قامت برفع 50 طن مخلفات وقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرى وتوابعها.قال حمادة جمعة رئيس قرية دمشير، إن الوحدة المحلية بالقرية قامت اليوم بإزالة حالة تعد على الأراضى الزراعية بنزلة الفلاحين التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير فى المهد عبارة عن سور على مساحة ١٧٥ متر وتمت الإزالة فى المهد وتم تحرير المحاضر اللازمة قانونا.وأضاف رئيس القرية أنه تم رفع 20 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.وقال رضا مصطفى رئيس قرية طوخ الخيل، إنه تم رفع ما يقرب من 15 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع.وأكد محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة، أنه تم رفع ما يقرب من 15 طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.من ناحيته؛ أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، على المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء والخاصة بتنظيم أعمال البناء وعدم السماح لأى شخص بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص طبقا للشروط الموضوعة.