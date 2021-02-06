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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

السبت 06/فبراير/2021 - 05:53 م
حفل انتهاء فترة الإعداد
حفل انتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية
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شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، حفل انتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة للدفعة 117 حربية وما يعادلها من الكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، والذى يضم عددًا من الدارسين الوافدين من الدول الصديقة والشقيقة.

وقدمت مجموعات من الطلبة المستجدين عرضًا رياضيًا تضمن قيادة الدراجات وتمرينات اللياقة البدنية والتمرينات الثمانية ورياضات الدفاع عن النفس، أعقبه قيام الطلبة برسم لوحة فنية لزهرة اللوتس وتشكيل رقم الدفعة 117 حربية بأجسادهم، ونفذت مجموعات أخرى من الطلبة عرضًا للفروسية.

واستعرض الطلبة مدى ما اكتسبوه خلال فترة الإعداد العسكرى من مهارات أساسية باستخدام السلاح تتضمن إشارات الميدان والقتال المتلاحم والاشتباك والدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم بما يعكس المستوى المتميز للطلبة، فضلًا عن تنفيذ الرمايات من أوضاع الرمى المختلفة، كما استعرض الطلبة مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى تطبق داخل الكليات والمعاهد العسكرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وفى لمسة وفاء لأبطال القوات المسلحة وقادتها المخلصين تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان ( قادة فى وجدان الأمة) من إعداد إدارة الشئون المعنوية، يتضمن السيرة الذاتية للقادة العظام الذين أطلقت أسماؤهم على الدفعات الجديدة.

واختُتم الاحتفال بالعرض العسكرى الذى شاركت فيه مجموعات من طلبة الكليات المختلفة والمعهد الفنى للقوات المسلحة يتقدمهم حملة الأعلام، وفى ختام طابور العرض العسكرى عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، وأعلن كبير معلمى الكلية الحربية نتيجة مرحلة انتهاء فترة الإعداد العسكرى.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتفوقين من أوائل الطلبة المستجدين تقديرًا لتميزهم خلال فترة الإعداد العسكرى، وألقى مدير الكلية الحربية كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم والمستمر للعملية التعليمية وتوفير كل الإمكانيات التى تحقق التفوق العلمى لجميع الطلبة بالكليات العسكرية والمعهد الفنى للقوات المسلحة، وفى نهاية الاحتفال ألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للطلبة الجدد، كما هنأهم بنيل شرف الانضمام لصفوف القوات المسلحة المصرية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة لم تدخر جهدًا لتأهيل طلبة الكليات والمعاهد العسكرية لإعداد جيل من القادة الجدد قادر على تحمل المسئولية.

وفي سياق متصل التقى قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بعدد من أسر الطلبة المستجدين وهنأوهم بانضمام أبنائهم إلى صفوف القوات المسلحة للدفاع عن تراب هذا الوطن وصون مقدساته، وقد أشاد الأهالى بالروح المعنوية العالية التى وجدوا أبناءهم عليها، وأن انضمام ذويهم للقوات المسلحة العريقة هو مبعث شرف وافتخار.

حضر الاحتفال عدد من الملحقين العسكريين والإعلاميين.

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