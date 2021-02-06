105 ملايين و489 ألفا إجمالى إصابات كورونا حول العالم

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى 105 ملايين و489 ألفا و650 حالة.وأفاد مركز علوم وهندسة النظم بالجامعة- حسبما ذكر موقع الجامعة الإلكتروني- بأن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفعت إلى مليونين و301 ألف و289 حالة.