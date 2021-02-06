865 إصابة جديدة بكورونا فى الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 865 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 333 ألفا و855 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4369 حالة.وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ 934 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 319 ألفا و490 حالة.