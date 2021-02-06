الكويت تدعو رعاياها فى مصر للتواصل مع سفارتها بالقاهرة

دعت دولة الكويت، اليوم السبت، رعاياها الموجودين في مصر، إلى ضرورة التواصل مع السفارة الكويتية بالقاهرة للتواصل معهم في ظل ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم.وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها مساء السبت: "تدعو سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية المواطنين الكويتيين المتواجدين في جمهورية مصر إلى ضرورة التواصل معها لتسجيل أسمائهم وأرقام التواصل الخاصة بهم لتسهيل عملية التواصل معهم عند الحاجة، في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابات من جراء تفشي فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية العالمية بهذا الخصوص".ومع تزايد أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، فرضت الحكومة الكويتية حزمة جديدة من قرارات الإغلاق للأنشطة التجارية والترفيهية والرياضية داخل البلاد ضمن الإجراءات الوقائية لمجابهة الموجة الثانية من الجائحة.كما منع مجلس وزراء الكويت دخول البلاد لغیر الكویتیین اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 فبرایر المقبل ولمدة أسبوعین، فیما عدا أقارب الكویتیین من الدرجة الأولى ومرافقیھم من العمالة المنزلیة والعمالة المسجلة في منصة (بالسلامة).