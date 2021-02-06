«بفضل الأمومة».. جيجى حديد نجمة غلاف مجلة فوج الأمريكية

تصدرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد غلاف عدد مارس من مجلة vogue الأمريكية، كأول جلسة تصوير لها لصالح المجلة الشهيرة فى عالم الموضة بعد ولادة ابنتها خاي التى تبلغ 5 أشهر فقط.وتألقت جيجي حديد عبر مجموعة من الإطلالات المبهجة، ذات اللون الأبيض المنقوش بالرسومات من اختيار ستايليست gabriellak، وجعلت شعرها الأشقر منسدلًا على أكتافها، ولم تتكلف فى وضع المكياج.ونشرت جيجي، عارضة الأزياء والأم، هذه الصور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "مَن كان يظن أنني سأقوم بإطعام طفلتي زجاجة الحليب بالصباح، ها أنا أشارك أول غلاف لمجلة فوج" مضيفة: "يشرفني أن أتخذ خطوتي المهنية الأولى في هذا الفصل الجديد من الأنوثة".وعن ابنتها قالت: "أصبحت ابنتي خاي الآن، تتأرجح في كرسيها الصغير حتى أتمكن من كتابة هذا، وأنا أفكر في كل الناس والذكريات ورحلات الطيران والتجهيزات، والصباحات الباكرة، والليالي المتأخرة، والضحك والدموع".فيما كتبت عنها مجلة Vogue: "جيجي هى نجمة غلافنا لشهر مارس كعارضة أزياء أتقنت فن العيش في دائرة الضوء، لكن الأمومة فتحت لجيجي عالمًا جديدًا، ومجموعة جديدة من الأولويات".وخلال فيديو ترويجي للمجلة، تكشف جيجي حديد عن عدم إجراء أى عمليات تجميل، قائلة فى لقاء مع المجلة إن أي تغييرات في مظهرها خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة لمهارات مكياج متقدمة، وليس حشوًا أو إجراءات تجميلية: "هذه هي قوة المكياج، لم أفعل شيئًا في وجهي أبدًا، لكن الطريقة التي تعلمت بها تحديد الكونتور في بعض مناطق الوجه، ووضع البرونزر في بعض الأماكن وتركه في أماكن أخرى".