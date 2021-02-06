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السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تدرس تسهيل السفر مع البلدان المجاورة

السبت 06/فبراير/2021 - 05:42 م
ماليزيا
ماليزيا
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أجرت وزارة السياحة والفن والثقافة الماليزية مناقشات مع وزارات الصحة والداخلية والخارجية لاستكشاف الفرص في تسهيل السفر مع البلدان المجاورة في ظل استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت وزيرة السياحة نانسي شكري -وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية- إن تنفيذ "فقاعة السفر"، الذي يسمح بالسفر بين وجهتين آسيويتين دون الحاجة الخضوع للحجر الصحي- يخضع حاليا لمناقشات ثنائية حول الصحة والهجرة بين ماليزيا وعدة دول.

وأوضحت أنه من بين الدول المصنفة في فقاعة السفر بروناي وسنغافورة وتايلاند، بالإضافة إلى دول أخرى في رابطة "آسيان" ودول آسيا والمحيط الهادئ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا حيث تم تحديد هذه الدول على أنها آمنة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقدمت ماليزيا اقتراحها للشفافية وتوحيد إجراءات التشغيل القياسية عبر الحدود من قبل الدول الآمنة بهدف تسهيل السفر بين ماليزيا وتلك الدول مع مراعاة تعليمات الوكالات الصحية في البلدان المعنية.

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