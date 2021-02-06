الاتحاد الأفريقي: شعارنا في 2021 يسير مع الإصلاح المؤسسي

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، اليوم السبت، إن شعار الاتحاد الأفريقي لعام 2021 "الفنون والثقافة والتراث: أداة لبناء إفريقيا التي نريدها".وأضاف محمد خلال المؤتمر الـ34 للقمة الأفريقية المنعقد في أديس أبابا -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" عبر موقعها الإلكتروني- إن ذلك الشعار مهم ويسير جنبًا إلى جنب مع الإصلاح المؤسسي للاتحاد.ووصل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو إلى أديس أبابا أمس الجمعة لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لمدة عام واحد من نظيره سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا.