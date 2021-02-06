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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

اليوم.. أحمد بدير يستعد لرمضان بتصوير «بين السما والأرض»

السبت 06/فبراير/2021 - 05:38 م
أحمد بدير
أحمد بدير
منار إبراهيم
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بدأ الفنان أحمد بدير تصوير أولى مشاهده، مساء السبت، ضمن مشاهد مسلسل "بين السما والأرض" الذي يخوض بطولته الفنان هاني سلامة المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وأعرب بدير، لـ«الدستور»، عن سعادته وحماسه الشديد للمسلسل، مشيرًا إلى أنه سيبدأ مشاهده داخل مكتبته ضمن الأحداث، حيث يجسد دور صاحب مكتبة مثقف، مؤكدًا أنها شخصية جديدة ومختلفة عما قدمها من قبل وهو ما شجعه على الموافقة للمشاركة في المسلسل.

"بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد بدير، محمد ثروت، وعدد آخر من النجوم ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجي.

الفيلم مأخوذ عن رواية الأديب الكبير نجيب محفوظ، وتم تقديمها في فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم من بطولة هند رستم، وعبدالمنعم إبراهيم.

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