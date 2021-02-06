7 وفيات و865 إصابة بكورونا في الأردن

أعلن الأردن السبت تسجيل سبع حالات وفاة إضافة إلى 865 اصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).وذكر بيان مشترك لرئاسة الوزراء الاردنية ووزارة الصحة أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 4369 حالة وفاة و333800 إصابة بالفيروس التاجي.وقال البيان ان عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات بلغ اليوم 934 حالة ليصل اجمالي حالات الشفاء الى حوالي 319500 حالة في حين تتلقى 477 حالة العلاج في المستشفات.وأشار البيان الى ان السلطات الصحية اجرت اليوم حوالي 20700 فحص مخبري للتحري عن اصابات بالفيروس ليرتفع العدد الاجمالي للفحوص منذ بدء انتشار الجائحة الى نحو 4 ملايين عينة.